HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'li Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana 'pis faşist' diyerek dayak attılar

AK Parti'li Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana 'pis faşist' diyerek dayak attılar

09.04.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta 40 yıl önceki okulunu ziyaret etti. Milliyetçi Cephe hükümeti düştükten sonra ortaokullarının da el değiştirdiğini belirten Ünal, "Dediler ki 'pis faşist sen çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin? Meğer ki ben çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana 'pis faşist' diyerek dayak attılar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunu ziyaret etti.

DAYAK YEDİĞİ ANISINI ANLATTI

Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu. Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, leblebi tozu ve çemen ekmek yediği günleri özlediğini söyledi.

AA-20220409-27516150-27516148-AK_PARTI_GRUP_BASKANVEKILI_MAHIR_UNAL_KAHRAMANMARASTA

Ünal, birçok öğretmenini hatırladığını belirterek şunları kaydetti:

"O zaman, 1980 öncesi Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, aynı gece okul el değiştirdi. Hükümetin değiştiği gün Türkiye'de her şey değişirdi. Şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle oldu böyle oldu. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, burada okuyan abilerimizin hepsini kovaladılar, CHP geldi iktidara. Burada okuyanların kimisi Darende'ye kaçtı. Çünkü okul el değiştirdi. Ben de orta ikinci sınıf öğrencisiyim dedim ki 'bana kimse bir şey demez herhalde', hiçbir yere gitmedim, kalktım kuzu kuzu geldim okula beni çevirdiler. Dediler ki 'pis faşist sen çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin? Meğer ki ben çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar."

Ünal, daha sonra Kızılcaoba Mahallesi'ndeki öğretmenevi inşaat alanı ile Güneşli Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Cami Külliyesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ünal'a ziyaretlerinde, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün ziyaretini iptal ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün ziyaretini iptal etti
Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...
8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum 8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

"Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak...

"Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.