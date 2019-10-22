AK Parti’li yöneticiler ölümden döndü

Kaza, Akçadağ ilçe merkez girişi Muhacirovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti Akçadağ İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Osman Aslantaş, Alaattin Erhan ve Meclis üyesi Arif Özcan Günay’ın içerisinde bulunduğu Meclis üyesi Hasan Ulutaş’ın yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayan otomobil savrularak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri yönlendirilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)