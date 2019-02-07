HABER

AK Parti Maden Belediye Başkan Adayı Kaçar adaylıktan çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Maden ilçesinde AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı gösterilen Ekrem Kaçar sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.Adaylıktan çekilen Ekrem Kaçar yaptığı açıklamada,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek olurları, Genel Merkezimizin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak açıklandığımız günden itibaren, güzel ilçemiz Maden’in AK Belediyecilik hizmetlerine kavuşması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteydik.

Elazığ’ın Maden ilçesinde AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı gösterilen Ekrem Kaçar sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilen Ekrem Kaçar yaptığı açıklamada,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek olurları, Genel Merkezimizin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak açıklandığımız günden itibaren, güzel ilçemiz Maden’in AK Belediyecilik hizmetlerine kavuşması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteydik. İlçemizde oldukça başarılı seçim çalışmaları yürütürken iş hayatımızda ve buna bağlı olarak da sağlık durumumuzda seçim sürecinin yürütülmesine imkan vermeyecek, telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkmıştır. Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti’nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak, daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, Maden ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı Belediye Başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan adaylığından feragat etmiş bulunmaktayım" dedi.

AK Parti’nin bir neferi olarak belirlenecek adayın bütün gücüyle yanında olacağını belirten Kaçar, çalışmalara sağlık durumum el verdiği ölçüde destek vereceğini de sözlerine ekledi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Erdoğan: “Türkiye ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır"Erdoğan: “Türkiye ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’deAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’de

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.