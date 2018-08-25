AK Parti Mahmudiye İlçe binasına yapılan taşlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki AK Parti binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, 18 Ağustos'ta Işıklar Mahallesi Saraçoğlu Sokak'ta bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binası ile eski MHP Mahmudiye ilçe başkanlarından Hakan Altuğ'a ait iş yerinin camlarını taşla kırdığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.Y'yi (36) yakaladı. M.Y, emniyetteki sorgusunun adından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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