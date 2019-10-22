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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “BDDK’nın ödemeler alanında düzenleme ve denetleme yetkisini Merkez Bankası’na devrine ilave olarak, diğer bazı hususlara ilişkin hükümlerde bulunduğu malumunuzdur” dedi.AK Parti’li Tüfenkci, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “BDDK’nın ödemeler alanında düzenleme ve denetleme yetkisini Merkez Bankası’na devrine ilave olarak, diğer bazı hususlara ilişkin hükümlerde bulunduğu malumunuzdur” dedi.
AK Parti’li Tüfenkci, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Tüfenkci, 2013 yılında yapılan 6493 sayılı Kanun ile Ödeme Sistemi, Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri kavramları tanımlandığını ve ödemelere ilişkin müstakil bir düzenleme oluşturulduğunu söyledi. Tüfenkci, “İstikrarı sağlama, dünya ile entegre olma ve Avrupa’daki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak bu şekilde bir düzenlemenin ihtiyaç olduğunu görüyoruz. BDDK’nın ödemeler alanında düzenleme ve denetleme yetkisini Merkez Bankası’na devrine ilave olarak, diğer bazı hususlara ilişkin hükümlerde bulunduğu malumunuzdur. Ödemeler alanında oldukça dinamik bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Kanun teklifimizde ödemeler alanında sektör oyuncularının da ihtiyaçları göz önüne bulunduran bazı değişiklik hükümler eklenmiştir” dedi.
Bakan Tüfenkci, yeni ödeme sistemlerinin kanun teklifinde tanımlandığına dikkat çekerek, “Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Elektronik para kuruluşlarının bankaya yatırdıkları fonların Merkez Bankası nezninde bloke edilmesi uygulamasının kaldırılması gibi hususlar düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

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