AK Parti, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. AK Parti tarafından İstanbul İl Seçim Kuruluna sunulan dilekçede, Maltepe’deki sandıkların yeniden sayılması talep edildi.
AK Parti, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.
AK Parti, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. AK Parti tarafından İstanbul İl Seçim Kuruluna sunulan dilekçede, Maltepe’deki sandıkların yeniden sayılması talep edildi.