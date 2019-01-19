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AK Parti Manisa adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 13:28 | Son Güncelleme

Manisa'da 11 ilçede belediye başkanı adayı gösteren AK Parti, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek - AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli: "MHP ve AK Parti'ye gönül vermiş gönüldaşlarımız omuz omuza çalışarak 31 Mart akşamı ittifakımızı zafere taşıyacaktır"

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimlerde Manisa'da 11 ilçede belediye başkanı adayı göstereceklerini, büyükşehir belediyesi ve 6 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyeceklerini bildirdi.

Mersinli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaptıkları aday belirleme çalışmaları neticesinde Manisa'da belediye başkanı adaylarının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla belli olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde AK Parti olarak büyükşehir belediyesinde ve 6 ilçede aday çıkarmayacaklarını aktaran Mersinli, "Cumhur İttifakı kapsamında büyükşehirde MHP adayı Sayın Cengiz Ergün'ü ve ilçelerdeki MHP adaylarını destekliyoruz. Manisa için en iyisini, en güzelini, en doğrusu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersinli, Manisa'da 3. dönemini dolduran Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ile 2 dönem üst üste belediye başkanı seçilen Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bu 3 ilçede yeni adaylar gösterdiklerini, 8 ilçede ise mevcut belediye başkanlarını aday gösterme kararı aldıklarını kaydetti.

Ahmetli'de Ahmet Alhan, Akhisar'da Hüseyin Eryüksel, Demirci'de Selami Selçuk, Gölmarmara'da Kamil Öz, Gördes'de Muhammed Akyol, Kırkağaç'ta Yaşar İsmal Gedüz, Köprübaşı'da Regaip Topuz, Saruhanlı'da Burhan Tezcan, Soma'da Ali Tulup, Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de ise Mehmet Çerçi'yi aday göstereceklerini aktaran Mersinli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adaylarımız, MHP ve AK Parti teşkilatları, MHP ve AK Parti'ye gönül vermiş gönüldaşlarımız omuz omuza çalışarak 31 Mart akşamı ittifakımızı zafere taşıyacaktır.

Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, Cumhur İttifakı konusunda aramızdaki bu bağları kimsenin zayıflatmaya, 'ben' diye hareket etmeye kalkmayacağından, herkesin 'ben yok biz varız' ruhuyla hareket edeceğinden şüphemiz yoktur."

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