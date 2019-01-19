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AK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti, Manisa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, 'Cumhur İttifakı' kapsamında Manisa Büyükşehir ile 6 ilçede MHP'nin adaylarının destekleneceği ifade edildi.

AK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecek

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- AK Parti, Manisa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı, 'Cumhur İttifakı' kapsamında Manisa Büyükşehir ile 6 ilçede MHP'nin adaylarının destekleneceği ifade edildi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yazılı bir açıklama yaparak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Manisa'da gösterecekleri ve destekleyecekleri adayları açıkladı. Yerel seçimlerde AK Parti olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ve 6 ilçede aday çıkarmayacaklarını belirten Mersinli, "AK Parti olarak büyükşehirde ve 6 ilçemizde aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir'de MHP adayı Sayın Cengiz Ergün'ü ve MHP'nin ilçelerimizde göstereceği adaylarını destekliyoruz. Manisa için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri için de aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle hemşerilerimizin karşısına çıkmanın gayreti içinde olduk. Hemşerilerimizin gönlüne girmiş, girdikleri her seçimle zaferle çıkmış, yaptıkları büyük hizmetlerle vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmuş, üçüncü dönemini dolduran Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Salih Hızlı'ya ve Saruhanlı Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Yaralı'ya, aynı şekilde iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen Köprübaşı Belediye Başkanımız Sayın Zafer Mergen'e yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı, partimiz ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti'nin Manisa'nın 11 ilçesinde göstereceği adaylar ise şöyle: Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de Mehmet Çerçi, Ahmetli'de Ahmet Alhan, Akhisar'da Hüseyin Eryüksel (Akhisarspor Başkanı), Demirci'de Selami Selçuk, Gölmarmara'da Kamil Öz, Gördes'te Muhammed Akyol, Kırkağaç'ta Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı'da Regaip Topuz, Saruhanlı'da Burhan Tezcan, Soma'da Ali Tulup. MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı, mevcut Başkan Cengiz Ergün, AK Parti tarafından desteklenecek. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti tarafından desteklenecek olan Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Selendi, Sarıgöl ve Kula İlçeleri için MHP henüz adaylarını açıklamadı.

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AK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecekAK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecekAK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecekAK Parti, Manisa Büyükşehir'de MHP adayını destekleyecek

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