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  4. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal’ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim."

İHA

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