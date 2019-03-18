HABER

AK Parti Manisa'da 28 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

 AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

AK Parti Manisa'da 28 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. AK Parti'nin tüzüğü ve ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığını ve gelen şikayetleri dikkate alarak karar aldıklarını belirten Mersinli, şunları söyledi:
"AK Parti Kırkağaç eski ilçe başkanları Erdoğan Kılınç ve Ömer Hakan Öztürk başta olmak üzere Özlem Onursal, Mehmet Emin Nohutçuoğlu, Mehmet Tekşener, Osman Bildir, Mehmet Cingal, Ethem Berber, İbrahim Özgür, Ahmet Bıyun, Mehmet Kırca, Mehmet Akman, Özcan Ergin, Hatice Berber, Güllü Aydın, Sema Nurcan Öztürk, Nesrin Çetincan, Fatma Karabıyık, Dilek Turhan, Şennur Adar, Asuman Çömlek, Arif Cihan Aşan, Edip Türel, İsmail Tekşener, Derya Özdoğan, Muharrem Can Aran, Erkurt Mert Hızman ve Muhammet Salih Aydın'ın aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin, Kırkağaç ilçemizde Cumhur İttifakı adayına muhalif tavırlar sergilediği tespit edilmiştir. AK Parti çatısı altında siyaset yapan bu kimliği taşıyan herkesin, partimizin siyasi hassasiyetlerine riayet etme gibi bir mecburiyeti vardır. Bizim için her belediye kıymetlidir. İlk defa aldığımız belediye de, göreve devam ettirdiğimiz belediye de kıymetlidir. AK Parti'ye zarar getirmeden, ilkelerimizi korumamız gerekir. Eğer korumazsak AK Parti'nin siyasi misyonuna zarar vermiş oluruz. Uyarılara rağmen düzelmeler söz konusu olmazsa, partimizin kurucu değerleri devreye girer. Biz de bu kapsamda gelen şikayetler ve il yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kırkağaç ilçemizde partimizin kimliğine zarar getirebilecek kişileri tespit ederek gerekli çalışmayı başlattık."

FOTOĞRAFLI

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklamaHulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama
AK Parti’de 28 yöneticiye ihraç yoluAK Parti’de 28 yöneticiye ihraç yolu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.