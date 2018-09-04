MARDİN (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Biz bugün parti olarak dünya mazlumlarının adete bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıyoruz. Biz böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek Başkan Nihat Eri ve partililerle görüştü.

Daha sonra AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığınca İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen "AK Parti Mardin Gençlik Buluşması" programına katılan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, genel merkez olarak gençlerle bir dizi buluşma programı organize ettiklerini söyledi.

Gençlere büyük önem veren AK Parti'nin bu yönde önemli çalışmalar yaptığını anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Biz her an ilk günkü aşkla çalışmak zorunda olan teşkilatlarız çünkü artık bizim Türkiye'de karşılaştığımız sorunlar basit bir siyasi partinin öyle demokratik bir sistem içerisinde çözüm aradığı sorunlar değil. Biz bugün parti olarak dünya mazlumlarının adete bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıyoruz. Biz böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız."