MARDİN (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Biz bugün parti olarak dünya mazlumlarının adete bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıyoruz. Biz böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek Başkan Nihat Eri ve partililerle görüştü.
Daha sonra AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığınca İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen "AK Parti Mardin Gençlik Buluşması" programına katılan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, genel merkez olarak gençlerle bir dizi buluşma programı organize ettiklerini söyledi.
Gençlere büyük önem veren AK Parti'nin bu yönde önemli çalışmalar yaptığını anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:
"Biz her an ilk günkü aşkla çalışmak zorunda olan teşkilatlarız çünkü artık bizim Türkiye'de karşılaştığımız sorunlar basit bir siyasi partinin öyle demokratik bir sistem içerisinde çözüm aradığı sorunlar değil. Biz bugün parti olarak dünya mazlumlarının adete bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıyoruz. Biz böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız."
2001 yılında kurulan AK Parti'nin hemen iktidara geldiğini ve 2 yılda bir en adi siyasi oyunlarla indirilmeye çalışıldığını belirten Büyükgümüş, partilerinin bunların hepsinden güçlenerek çıktığını belirtti.
İnsanlığın güven adası olan Anadolu topraklarında tek bayrak altında mücadelenin devam etmesi gerektiğinin vurgulayan Büyükgümüş, "Eğer biz bu mücadelede bir olmazsak, iri olmazsak, diri olmazsak, aramıza ayrı gayrı sokarsak bu mücadeleyi kaybederiz. Biz Sultan Alparslan'ın başlattığı bu yolu akamete uğratırız. Bu anlam ve şuurla çalışırken kendimizi son derece donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bizim Fatih ruhunu diriltmemiz lazım. Büyük heyecanları içimizde taşımamız lazım." diye konuştu.
Büyükgümüş, daha sonra gençlerin sorularını cevapladı.
Büyükgümüş, daha sonra Kasımiye Medresesi'nde hafız öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Arapça tiyatro gösterisi sunuldu.
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