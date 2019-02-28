AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan 28 Şubat açıklaması

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, o günlerde yaşananları unutmayacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Faruk Kılıç ve çok sayıda partilinin katılımıyla 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan İl Başkanı Kılıç, 28 Şubat’ta ikna olmadıklarını, o dönem yaşananları unutturmayacaklarını söyledi. Kılıç, "28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız" dedi.

28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye'nin var olduğunu belirten Kılıç, "Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



