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AK Parti meclis üyesi adayına silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde, AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı Süleyman Sarıkaya fırından boyoz alıp eve döndüğü sırada, iddiaya göre, kendisine pusu kuran bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı.

İzmir’in Menderes ilçesinde, AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı Süleyman Sarıkaya fırından boyoz alıp eve döndüğü sırada, iddiaya göre, kendisine pusu kuran bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Sarıkaya, saldırıda iki ayağından vuruldu.
Olay, sabah saatlerinde Menderes’te meydana geldi. Turizm işiyle uğraşan Süleyman Sarıkaya (55), boyoz almak için fırından çıkıp eve döndüğü sırada tüfekli saldırıya uğradı. İddiaya göre Sarıkaya evine dönerken, aralarında husumet olan Mehmet O. önce kendisini takip etti, sonra da av tüfeğiyle karşısına çıkarak ayaklarına ateş etti. Sarıkaya kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevre sakinleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri Sarıkaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İş adamı, ambulansla Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sarıkaya’nın, yoğun bakımda olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Turizm işinin yanı sıra Sarıkaya’nın, AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğu belirtildi.
Sarıkaya’yı vuran Mehmet O, olay sonrasında Özdere Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Konu ile ilgili ulaşılan Sarıkaya’nın avukatı Çiler Nazife Koşar, ikili arasında husumet olduğunu doğruladı. Mehmet O. hakkında 6 ay önce suç duyurusunda bulunduklarını belirten Koşar, "Müvekkilim ile şüpheli şahıs arasında husumet vardı. 6 ay önce İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli hakkında tehdit nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştuk. Maalesef adliyede elimizde olmayan sebeplerle başvurumuz işleme alınmadı ve müvekkilim bugün o kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Suç duyurumuzun işleme alınması için müvekkilimin ölmesi mi gerekirdi" dedi.

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