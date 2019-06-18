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Ak Parti meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 03:49 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşları ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ak Parti meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - MALATYA'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşları ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Akdeniz ve arkadaşı Sait Yıldırım (49) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılardan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte evinin balkonunda oturan AK Parti Kale İlçesi Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Abdulvahap Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Abdulvahap Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Sait Yıldırım ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bacaklarından yaralanan Sait Yıldırım'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akdeniz'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SALDIRGAN ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, mahallede ve 2 hastanede güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Ak Parti meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiAk Parti meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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