AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ba\u015flad\u0131.\u0130nan\u0131lmaz de\u011fi\u015fim! 2 bin 700 TL vermemek i\u00e7in 60 kilo verdiPakistanl\u0131 Bakan \u00c7audri: \u201cHindistan, Ke\u015fmir\u2019i Filistin\u2019e d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201dErdo\u011fan: Suriye'nin kuzeyindeki ter\u00f6r batakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kurutmak, \u00f6ncelikli meselemiz