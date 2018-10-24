AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti, devletin milletle bütünleşmesinin hareketidir. AK Parti Türkiye'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti, yerli ve milli bir siyasi harekettir." dedi. Kurtulmuş, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Partililere coşkularından dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarını söyledi. Bugün itibarıyla Mersin teşkilatının yerel seçim çalışmalarını başladığını belirten Kurtulmuş, "Bugünden itibaren 31 Mart tarihine kadar gece gündüz demeden, dur durak bilmeden kadın erkek, genç yaşlı herkese bir şekilde ulaşacağımıza, gece gündüz çalışacağımıza söz veriyor musunuz? İnşallah 2019'da Mersin AK belediyecilikle tanışacak bunu şimdiden müjdeliyorum. Gün safları sıklaştırma vaktidir. Gün birlik, beraberlik vaktidir. Gün, aramızdaki varsa birtakım ayrılıkları kenara bırakmak, kendimizi, çevremizi bir tarafa bırakarak milletimizi, halkımızı ve şehrimizi öne çıkarma vaktidir. Onun için canla başla çalışıyor, bu mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'nin teminatı olan bir dava hareketi olduğunu ve son 2 asırdır bu topraklarda verilen bir büyük medeniyet mücadelesinin, millet mücadelesinini gayretinin adı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu: "AK Parti, devletin milletle bütünleşmesinin hareketidir. AK Parti Türkiye'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti, kültürde, sanatta, edebiyatta, ekonomide ve teknolojide dışa bağlı değil, çıkar çevrelerinin ellerinde değil, sadece ve sadece milletin emrinde olan bir siyasi harekettir. Arkamızda milletten başka hiçbir güç yok, Allah'a çok şükür olmayacak da. Arkamızda dünyanın falanca lobisi, çıkar çevresi, medya kuruluşları değil bizatihi milletin kendisi vardır. Onun için AK Parti milli ve yerli olma özelliğini sürdürecek olan bir partidir. Eğer AK Parti bu özelliğinden uzaklaşırsa kendisi olmaz." Kurtulmuş, AK Parti'nin bir diğer özelliğinin ise reformcu bir siyasi parti olması olduğunu belirtti.

Asırlardır verilen mücadelede millete güvenen bir parti olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, milletin önündeki engellerin açılması için reformları kendisi için önemli bir ödev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini ifade etti. Partilerinin kalkınmacı da olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Hatırlayın Bolu tüneli 30 senede yapılamadı. 'Bu tüneli yapamıyoruz patates deposu haline getirelim' diyenler oldu. Onların on yıllarca yapamadığını, AK Parti büyük bir şeklide gerçekten kalkınmacı bir ruhla yapıyor. Bunu yaparken de sadece ekonomik gelişmeyi Türkiye'nin belli bir bölgesinde değil her yerine yayıyor. Cizre, Kars, Ağrı'ya havaalanı yapıyor. Türkiye'nin her yerinde üniversiteler, hastaneler, okullarıyla kalkınmayı topyekün milletin emrine amade kılıyor. Bu özelliğimiz üçüncü önemli özelliğimiz. Dördüncü özelliğimiz millete güvenen bir siyasi hareketiz. Bizim milletten başka bir sahibimiz yok. Bunu 15 Temmuz akşamında gördük. Bu millet sadece inandığı istikamette oy vermiyor, bu millet gerektiğinde inandığı istikamette can, kan veriyor ve gerçekten şehadete yürüyor. Biz onun için halka güveniyoruz."

"Millete güvenin milletin kararından korkmaz." diyen Kurtulmuş, "Rahmetli Özel, Muhsin Yazıcıoğlu ve kurulduğu günden itibaren de AK Parti cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini hep kendisine şiar edinmiş. Çünkü biz halka güveniyoruz. Kusura bakmayın CHP'li dostlarımıza gitsek şimdi desek ki 'İktidara gelseniz ne yaparsınız, ilk 3 şey söyleyin?' Söyleyeceklerinden birisi eski sisteme geri döneceklerdir. 24 Haziran'da söylediler. İttifak kurdular hep beraber 'Eğer biz seçilirsek eski sisteme döneceğiz.' Yani cumhurbaşkanını artık halk seçmeyecek. Kim seçecek kapalı kapılar ardında seçilecek. Yok öyle yağma. Eğer eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Dördüncü özelliğimiz millete güvenmektir." şeklinde konuştu. - "AK Parti yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasının adresidir" Kurtulmuş, partilerinin kapsayıcı bir özelliğe sahip olduğunu, herhangi bir etnik yapının, mezhebin, meşrebin değil, her kesimin partisi olduğunu vurgulayarak, "Biz insanları ayırmayız, kimliğini veya kökenini sormayız. AK Parti bu özelliğiyle Türkiye partisidir." dedi.

Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde Sudan'a bir ziyarette bulunduğunu belirterek, orada halkın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiğini dile getirdi. Dünyanın her yerinde dualarıyla Türkiye'yi takip edenler bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Afganistan'da Türk askerlerinin diğer ülkelerin orduları gibi zırhlı araçlar kullanmadığını, burada halkın Türk ordusuna güvendiğini anlattı. Kurtulmuş, dünyanın bütün mazlumlarının gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizim için siyaset kuru kuruya bir iş değildir. AK Parti bir siyasi harekettir. Bu parti yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasının adresidir. Bu parti mazlum milletlerin, İslam ümmetinin, mağdur ve mazlum insanların sözcüsü olan bir partidir. Filistin'de sınırda mücadele eden, 5 dakika sonra sniperların ateşleriyle ölüme koşarak giden insanlar, bir ellerinde Türk, diğer ellerinde Filistin bayraklarıyla ölüyor. Bu büyük bir sorumluluktur. Allah bu sorumluluğumuzu yerine getirmeyi nasip etsin."