AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Asırlardır verilen mücadelede millete güvenen bir parti olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, milletin önündeki engellerin açılması için reformları kendisi için önemli bir ödev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Partilerinin kalkınmacı da olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatırlayın Bolu tüneli 30 senede yapılamadı. 'Bu tüneli yapamıyoruz patates deposu haline getirelim' diyenler oldu. Onların on yıllarca yapamadığını, AK Parti büyük bir şeklide gerçekten kalkınmacı bir ruhla yapıyor. Bunu yaparken de sadece ekonomik gelişmeyi Türkiye'nin belli bir bölgesinde değil her yerine yayıyor. Cizre, Kars, Ağrı'ya havaalanı yapıyor. Türkiye'nin her yerinde üniversiteler, hastaneler, okullarıyla kalkınmayı topyekün milletin emrine amade kılıyor. Bu özelliğimiz üçüncü önemli özelliğimiz. Dördüncü özelliğimiz millete güvenen bir siyasi hareketiz. Bizim milletten başka bir sahibimiz yok. Bunu 15 Temmuz akşamında gördük. Bu millet sadece inandığı istikamette oy vermiyor, bu millet gerektiğinde inandığı istikamette can, kan veriyor ve gerçekten şehadete yürüyor. Biz onun için halka güveniyoruz."