AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Elvan, dövizde yaşanan dalgalanmaya da değinerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, vatandaşların da desteğiyle 16 yılda dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını dile getiren Elvan, yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.

Elvan, partinin, milletin bağrından çıktığının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim tek bir derdimiz var o da bu ülkeyi kalkındırmak, geliştirmek. İşte son 16 yıldan beri de yaptığımız, yapmak istediğimiz buydu." dedi.

Konuşmasında, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirten Elvan, partinin davasının Türkiye davası olduğunu söyledi.

Elvan, beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Şu birkaç ay içerisinde özellikle spekülatif yolla döviz kurunda meydana gelen artışla birlikte bazı sıkıntılar yaşandı ama Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır." dedi.

"Şu birkaç ay içerisinde özellikle spekülatif yolla döviz kurunda meydana gelen artışla birlikte bazı sıkıntılar yaşandı ama Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Biz bu süreçleri çok gördük, yaşadık. Önümüze ne tür engeller konulduğunu siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Engellerin her birini sizlerin desteğiyle, gücüyle, iradesiyle, kudretiyle aştık. Bunu da aşıyoruz, aşmaya devam edeceğiz."

Konuşmasını, Mersin'e yapılan yatırımları anlatarak sürdüren Elvan, başta Akdeniz Sahilyolu Projesi olmak üzere 30'a yakın karayolu yatırımının devam ettiğini belirtti.

Kazanlı Turizm Bölgesi çalışmasının da kentte turizmi canlandıracağını aktaran Elvan, "Kazanlı'da 7 bin 500 yatak kapasiteli müthiş bir turizm alanını oluşturuyoruz. Bu iş, aş demektir." ifadesini kullandı.

Elvan, kentin, cazibe merkezi potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, yerel seçimler öncesi gece gündüz çalışarak Mersin'i AK belediyecilikle "şahlandıracaklarını" sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik tarafından Elvan ile Kurtulmuş'a plaket takdim edildi.

