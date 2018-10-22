HABER

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 19:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı bizim kırmızı çizgimizdir' sözlerine 'MHP'nin de kırmızı çizgisi Bahçeli' ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstermiş ve "Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uymadı" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Ömer Çelik'e yanıt geldi. Yalçın, "MHP'nin kırmızı çizgisi Devlet Bahçeli'dir. Bu ülkede kimse genel başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz" dedi.

İşte Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır. Sayın Çelik'in açıklamaları, MHP Lideri Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarının kafasında beliren soru işaretlerine cevap oluşturmadığı gibi, yeni bir tartışma kapısı aralamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir. Twitter'da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
CHP'li Öztrak: Hukuk varsa Andımız yeniden okutulmaya başlanacakCHP'li Öztrak: Hukuk varsa Andımız yeniden okutulmaya başlanacak
TBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test ettiTBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP AK Parti-MHP gerilimi

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 7 yorum
AKP'nin kırmızı çizgisi Erdoğan,MHP'nin kırmızı çizgisi Bahçeli olabilir.Oysa ülkemde siyaset yapan ,herkesin tek kırmızı çizgisi kişiler değil ülke olmalı , ülkenin kayıtsız şartsız yükselmesi olmalıdır.
Sayın Bahçeli herkes size söylemedi mi bunlarla yola çıkılmaz bunlara güvenilmez diye bunlar dik duramaz rüzgar gülü gibi bir oyana bir bu yana sallanır dururlar gevşek bunlar gevşek
TURKİYEDE BİR COK OYUN TERSİNE OYNANIYOR..MESELA BİRBİRİNE TERS MİŞ GİBİ GÖSTERİP SONRA HEMFİKİR OLMAK VATANSEVER GİBİ GÖRUNUP TURKİYENİN ALTINI KAZMAK BİZ BUNA KARSIYIZ DİYİP SONRA DAHA BETERİNİ YAPMAK..RAHİBİ BEN BURDAYKEN KİMSE ALAMAZ DİYİP SONRA BEN KARISMAM YARGI KARARI DEMEK.. SONRA YARGI ANDIMIZ OKUNACAK DEYİNCE YARGIYA KARISMAK... ANAYASAYI ÇİGNEYİP SONRA BASKASINA BU ANAYASAYA AYKIRI DEMEK COK SIRADAN OLDU.. AMA BEN HALA BU HALK NE UYKUSUNDA ANLAYAMIYORUM.. BAZILARINA HAYIRLI DUA DİYE BÜYÜ DUASIMI OKUTUYORLAR ACABA
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.