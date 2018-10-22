AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstermiş ve "Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uymadı" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Ömer Çelik'e yanıt geldi. Yalçın, "MHP'nin kırmızı çizgisi Devlet Bahçeli'dir. Bu ülkede kimse genel başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz" dedi.

İşte Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır. Sayın Çelik'in açıklamaları, MHP Lideri Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarının kafasında beliren soru işaretlerine cevap oluşturmadığı gibi, yeni bir tartışma kapısı aralamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir. Twitter'da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir.

