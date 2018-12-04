AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

AK Parti ve MHP yerel seçime de ittifakla giriyor. Büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını açıklayan MHP'ye AK Parti'nin hangi illerde 'jest' yapacağı merak edilirken bu konuda çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

'İllerde ittifak yok, sadece büyükşehirlerde var' başlıklı yazısında iki partinin ittifakını irdeleyen Deniz Zeyrek, yaşanan bir örnek üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankara'da Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun bir kültür merkezi açılışı yaptığını ve bu açılışta MHP'nin Kars Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in de yer aldığını söyleyen Zeyrek, "Katılanların bir bölümünde de 'AK Parti ve MHP Kars'ta ittifak yapacak' inancı hakimdi ve Çetin Nazik onlar tarafından ittifak adayı gibi algılanmıştı. Bu bilgi ışığında ben de 'MHP Kars adayını açıkladığına göre AK Parti Kars'tan aady göstermeyecek' diye düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"OLUR MU ÖYLE ŞEY?"



Bu düşüncesini AK Parti'nin üst düzey bir yetkilisi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Zeyrek, şöyle devam etti: