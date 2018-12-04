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AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 08:06 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde ittifak çatısı altında yeniden buluşan AK Parti ve MHP ile ilgili olarak Deniz Zeyrek, bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, 'İllerde ittifak yok, sadece büyükşehirlerde var' başlıklı yazısında Kars Belediye Başkan adayı üzerinden yaşanan gelişmeyi aktardı.

AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

AK Parti ve MHP yerel seçime de ittifakla giriyor. Büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını açıklayan MHP'ye AK Parti'nin hangi illerde 'jest' yapacağı merak edilirken bu konuda çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

'İllerde ittifak yok, sadece büyükşehirlerde var' başlıklı yazısında iki partinin ittifakını irdeleyen Deniz Zeyrek, yaşanan bir örnek üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ankara'da Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun bir kültür merkezi açılışı yaptığını ve bu açılışta MHP'nin Kars Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in de yer aldığını söyleyen Zeyrek, "Katılanların bir bölümünde de 'AK Parti ve MHP Kars'ta ittifak yapacak' inancı hakimdi ve Çetin Nazik onlar tarafından ittifak adayı gibi algılanmıştı. Bu bilgi ışığında ben de 'MHP Kars adayını açıkladığına göre AK Parti Kars'tan aady göstermeyecek' diye düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"OLUR MU ÖYLE ŞEY?"

Bu düşüncesini AK Parti'nin üst düzey bir yetkilisi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Zeyrek, şöyle devam etti:

Tepkisi, 'Olur mu öyle şey? Son seçimdeki oy dağılımına baktın mı hiç? Kars'tan aday gösteceğiz' oldu. 'Hani 2014'te MHP'nin kazandığı illerde MHP'yi destekleyecektiniz' dedim. 'Bizim görüşmelerimiz Büyükşehir Belediyeleri üzerinden yürüyor. İller görüşmelere dahil değil' karşılığını verdi.

"O KADAR DA KOLAY DEĞİL"

AK Partili yetkiliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'jest yapılabilir' sözünü hatırlattığını söyleyen Zeyrek, aldığı yanıtı aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı talimat verirse o jestler yapılır ama gerçekten de çok zor durumda kalınarak yapılır. Neticede bizim teşkilatlarımızdan isimler de o iller için adaylıklarını duyurmuşlar, hazırlıklar yapmışlar. O teşkilatlara 'biz aday çıkarmayacağız, MHP'yi destekleyeceğiz' demek o kadar da kolay değil"

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