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AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (5) - "Biz İzmir'i susuz bırakamazdık, 'CHP'li belediye' demedik. Sayın Veysel beye dedim ki 'hemen DSİ'yi devreye sok, burayı halledelim.' İnşa ettiğimiz Gördes Barajı ve iki metre çapında yüz kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir'e içme suyu temin ederek şehrin en önemli problemini biz çözdük. CHP belediyesi değil, biz çözdük" - "İzmirli gençlerimiz üniversiteyi bitirdiklerinde, teknoloji ve yazılım vadisinde birikimlerini, kabiliyetlerini, hayallerini projeye dönüştürme imkanı bulacaklar"

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İzmir'i susuz bırakamazdık, 'CHP'li belediye' demedik. Sayın Veysel beye dedim ki 'hemen DSİ'yi devreye sok, burayı halledelim.' İnşa ettiğimiz Gördes Barajı ve iki metre çapında yüz kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir'e içme suyu temin ederek şehrin en önemli problemini biz çözdük. CHP belediyesi değil, biz çözdük." dedi.

Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

İzmir'in şehir içi trafik sorununun tahammül sınırlarının üzerine çıktığını ifade eden Erdoğan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin şehrin trafiğini çile olmaktan çıkaracak projeler hazırladığını söyledi.

İZBAN'ın yüzde 50'lik kısmını hükümet olarak kendilerini yaptığını anımsatan Erdoğan, 136 kilometrelik Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı da şehre kendilerinin kazandırdığını vurguladı.

İzmir ile Ankara arasını 3,5 saate düşürecek İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Halkapınar-Otogar arasında metro hattını yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Erdoğan, İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin de etütlerinin tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yatırım bedeli 2,5 milyar dolar olan projede, 16 kilometre raylı sistem, 12 kilometre kara yolu, deniz kesimininde 4,2 kilometre körfez köprüsüyle 1,9 kilometre batırma tüp tünelle bu iki yapıyı birbirine bağlayan yapay ada bulunuyor. ÇED belgesi alındı, imar planlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu projenin ihalesini yap-işlet-devret modeliyle yapıp, inşallah 2023 yılına kadar hizmete sunmayı hedefliyoruz."

- "Yabancı turist sayısı 1 milyonu buldu"

İzmir'e yetmeyen Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenilediklerini hatırlatan Erdoğan, havalimanı pistinde genişletme çalışmalarının da sona yaklaştığını bildirdi.

Erdoğan, 2003 yılında 2,3 milyon olan havalimanının yolcu trafiğinin geçen yıl 13,4 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Nereden nereye. İzmir'in ikinci havalimanı olacak Çeşme-Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'nın yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İzmir'e gelen yabancı turist sayısı 1 milyonu buldu. İzmir'in turizm potansiyelini artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Çeşme'ye, Sığacık'a ve Yeni Foça'ya yat limanları kazandırdık. İzmir'e toplam beş yat limanı projemiz daha var." diye konuştu.

İzmir'e 28 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 14 barajın da inşasının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde suyu büyükşehir belediyesinin temin etmesi gerekir. İstanbul'un susuzluğunu bu kardeşiniz giderdi. Dağları deldim. Istranca Dağlarından 140 kilometre İstanbul'a suyu öyle getirdim. Melen'den 180 kilometre aynı şekilde İstanbul'a Anadolu yakasında da suyu getirdik. Ama İzmir susuzdu. Biz İzmir'i susuz bırakamazdık, 'CHP'li belediye' demedik. Sayın Veysel beye dedim ki 'hemen DSİ'yi devreye sok, burayı halledelim.' İnşa ettiğimiz Gördes Barajı ve iki metre çapında yüz kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir'e içme suyu temin ederek şehrin en önemli problemini biz çözdük. CHP belediyesi değil, biz çözdük."

Son 17 yılda inşa ettikleri sulama tesisleriyle 525 bin dekar arazinin sulamaya açıldığına işaret eden Erdoğan, inşası devam eden sulama tesisleriyle 129 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarını aktardı.

- "Gıda ve tarım teknolojileri vadisi kurulacak"

Erdoğan, İzmir'de çiftçilere toplamda 3,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, son 17 yılda üç yeni OSB, dört teknopark, 82 Ar-Ge merkezi, 28 tasarım merkezi kurduklarını anımsattı.

İzmir'e serbest bilim teknoloji ve yazılım vadisi kurmak için hazırlıklara başladıklarının müjdesini veren Erdoğan, "İzmirli gençlerimiz üniversiteyi bitirdiklerinde, bu teknoloji ve yazılım vadisinde birikimlerini, kabiliyetlerini, hayallerini projeye dönüştürme imkanı bulacaklar. Ayrıca, şehrimizde bir gıda ve tarım teknolojileri vadisi kurmayı planlıyoruz. Böylece İzmir, gıda ve tarım alanında kendi markalarını oluşturarak ülke ve dünya çapında pazarlayabilecek." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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