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AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 07:13 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "İki lider kritik kararı nasıl aldı? Perde arkasında ne yaşandı?" başlıklı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan ittifak krizine değindi. Bahçeli'nin Bekir Bozdağ hakkındaki tweetlerinin AK Parti'de büyük rahatsızlık uyandırdığını ancak asıl krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan tweetlerin ardından yaşandığını belirten Selvi, " Erdoğan’ın canı sıkılıyor. İplerin kopma süreci başlıyor" ifadesini kulla

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukunun korunması lazım. Liderinin hukukunu koruyamayan bir parti konumuna düşmeyelim” değerlendirmelerinin yapıldığını belirten Selvi, AK Parti'de Bahçeli’nin eleştiri ve tehditlerine karşı suskun kalınmaması ve cevap verilmesi kararı alındığını köşesinde açıkladı.

Karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçtiğini ve o sırada AK Parti kulislerine Bahçeli’nin MHP grubunda önemli açıklamalar yapacağı yönündeki kulis bilgilerinin ulaştığını belirten Selvi, yazısının devamında "Daha önceki kriz anlarında arka kapı diplomasisini harekete geçiren iki parti bu kez medya üzerinden konuşmayı tercih ediyor. Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir” açıklamasına MHP’den “Bahçeli de bizim kırmızı çizgimiz” yanıtı geliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubuna Bahçeli’nin konuşmasını canı sıkkın bir şekilde izledikten sonra girdiğini, Bahçeli'nin her kelimesini tek tek not ettirdiği ve siyasi sonuçlarını göze alarak Erdoğan'ın konuşma yaptığını ifade eden Selvi, "Cumhur ittifakının devam edeceği açıklansa da bir kez testi çatlamış oldu. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nı sürdürmeye kararlı ama ittifaksızlığı da göze almış durumda" dedi. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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