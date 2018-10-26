AK Parti -MHP krizine ilişkin çarpıcı sözler: Ülkücüler Anadolu çocuğudur, saftır, ulusalcılar uyanık

AK Parti ve MHP arasındaki 'ittifak' ve 'Andımız' krizi devam ediyor. Konuyu bugünkü köşesine 'Cumhur İttifakı biterse ne olur?' başlıklı yazısıyla taşıyan Nagehan Alçı, dikkat çeken ifadeler kullandı. Danıştay'ın Andımız kararını aldığı gün kendisini MHP'li olduğu bilinen bir yargı yetkilisinin aradığını söyleyen Alçı, çok tartışılacak sözleri köşesinden paylaştı. İşte Alçı'nın bugünkü yazısı: AK Parti ve MHP arasında esen sert rüzgarlar ve yerel seçimlerde ittifak projesinin bitmesinin ardından her ne kadar taraflar "Cumhur İttifakı sürecek" deseler de akıllara "acaba" sorusu geliyor. Bu birliktelik söylendiği gibi devam eder mi, etmezse ne olur? Ayrılık kimin için ne anlama gelir? MHP iktidarda olmasa da bürokrasi ve yargı içinde MHP’li kadroların ciddi ağırlığı var. Zaten AK Parti-MHP koalisyonunun temeli de burada yatıyordu. Özellikle polis ve MİT kadrolarından Fethullahçılar temizlenirken yerlerine MHP tandanslı isimler geldi. Yargı ve TSK içinde ise FETÖ’den boşalan alanlara MHP’liler ve sol-ulusalcı çizgide kişiler yerleştiler.

Polis teşkilatı ve MİT içinde solcu-ulusalcı neredeyse yok denebilir. Fakat yargı ve orduda bu kesimin de ciddi bir ağırlığı var. Bu ulusalcı-sol bürokratik kadroların hissiyatının sözcülüğünü de Doğu Perinçek ve Vatan Partisi yapıyor. MHP’nin bürokrasi ve yargıdaki gücü partiyi devlet içinde güçlü hale getirdi. Yargı ve TSK’da ise MHP’liler ve ulusalcılar arasında ciddi bir gerilim var. EN ÇOK ONLARI KORKUTUYOR



Tüm bunların yanında AK Parti’nin 16 yılda oluşturduğu muhafazakar-demokrat ya da Erdoğancı kadrolar da var. Cumhur İttifakı'nın bozulması ihtimali en çok MHP tandanslı bürokratları korkutuyor. "BİZİM ÜLKÜCÜLER ANADOLU ÇOCUĞUDURLAR, SAFTIRLAR"



Danıştay krizinin çıktığı gün MHP’li kimliği bilinen üst düzey bir yargı yetkilisi beni aramış ve "Bu karar ulusalcıların Cumhur İttifakı'na kurduğu bir tuzak" demişti. Bu teşhise mesafeli yaklaştım. Nitekim MHP, Danıştay kararına o kadar sert dille sahip çıktı ki haklı olduğum anlaşıldı. Sonra o ismi yeniden aradığımda, "Devlet Bey’i yanlış yönlendirdiler" dedi. Kararı veren yargıçların MHP tandanslı olduğunu, yargı içinde herkesin konuştuğunu hatırlattığımda ise "Bu arkadaşlar da oyuna geldiler. Bizim ülkücüler Anadolu çocuğudurlar. Saftırlar. Ulusalcılar uyanıktır. Esas tezgahı onlar kurdu" diye cevap verdi. Açıkçası bu tespitin pek aklıma yattığını söyleyemem. Burada artık yorumu size bırakıyorum sevgili okurlar...

MHP O ZİHNİYETTEN UZAKLAŞINCA AK PARTİ'DEN OY ALDI



Sonuç olarak kimden kaynaklanırsa kaynaklansın Danıştay’ın kararı apaçık bir hukuksuzluk örneği. Bunun arkasındaki zihniyet ister sağ ister sol maskeye bürünsün eski Türkiye zihniyetidir. Yani Başkan Erdoğan’a oy vermiş yüzde 52.5’in ve Erdoğan’a oy vermemiş Kürt yurttaşların da asla kabul etmeyeceği bir kafa yapısıdır. MHP bu "eski Türkiye zihniyeti"nden uzaklaştığı ölçüde AK Parti’den oy alabildi. Aksi halde AK Parti’den MHP’ye kaymış oylar AK Parti’ye geri gelir. Cumhur İttifakı’nı bitirmek Meclis içindeki çoğunluğu kaybedeceği için elbette AK Parti için de zararlı olur ama MHP için bu ittifakın bitişi çok daha ağır sonuçlar doğuracaktır. Parti, hem bürokrasi ve yargı içindeki kadrolarını tamamen kaybeder hem de yeniden "eski Türkiye cephesi"ne yanaşırsa oy oranı da ciddi biçimde geriler. Zaten o çizgide olan İyi Parti de bu sefer MHP’ye karşı elini güçlendirir. Ben Devlet Bahçeli’nin böyle bir yanlışı yapmayacağını düşünüyorum. Nitekim partisi emeklilik yasa tasarısı konusunda hemen manevra aldı.