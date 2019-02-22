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AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup 3 polise silahla saldırmıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

İzmir’de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan da 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi.İzmir’de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç’ın yargılandığı davada karar açıklandı.İzmir 2.

AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup 3 polise silahla saldırmıştı

İzmir’de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan da 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İzmir’de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç’ın yargılandığı davada karar açıklandı.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, terör örgütü MLKP üyesi Aytaç’a, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Devriye gezen polislere silahla saldıran Aytaç’a “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplamda 28 yıl hapis cezası veren heyet, “sahtecilik” suçundan 3 yıl, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle de 10 yıl 6 ay ve 18 bin TL adli para cezası verdi.

Olay
İzmir’de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden oldu. Daha sonra Buca’da devriye gezen polis ekibine silahla ateş edildi, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralandı. Saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanırken, suç ortağı olduğu tespit edilen diğer saldırgan ise kaçtı.
Deniz Aytaç’ın AK Parti Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu belirlendi. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklandı.

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