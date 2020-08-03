AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

İşte Akay'ın paylaşımı:
Değerli hemşehrilerim,
Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi.
Dualarınız esirgemeyiniz
Değerli hemşehrilerim,— Ahmet Akay (@ahmetakayurfa) August 3, 2020
Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi.
Dualarınız esirgemeyiniz.???? pic.twitter.com/g8VW9KJYl1
İşte Akay'ın Ayasofya'nın açılışında yaptığı paylaşım:
Biz buradaydık ve inanıyoruz ki tüm Müslümanların gönlü buradaydı.#Ayasofya'yı tekrar, asıl hüviyetine, camiye döndüren kararın altına imza atan Cumhurbaşkanımız Sn #RecepTayyipErdogan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/NkZnceRX8S— Ahmet Akay (@ahmetakayurfa) July 24, 2020