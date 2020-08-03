HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 21:59 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akay, Ayaofya'nın açılışına katılmıştı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

İşte Akay'ın paylaşımı:

Değerli hemşehrilerim,

Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi.

Dualarınız esirgemeyiniz

İşte Akay'ın Ayasofya'nın açılışında yaptığı paylaşım:


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan kritik uyarı: Önümüzdeki haftalar...Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan kritik uyarı: Önümüzdeki haftalar...
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Sığındığı ağacın altında ölü bulundu

Sığındığı ağacın altında ölü bulundu

3 Ağustos 2020 On Numara çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online On Numara sonuç ekranı

On Numara’nın ilk çekilişinde ikramiye devretti!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'tan kritik uyarı: Önümüzdeki haftalar...

Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan kritik uyarı: Önümüzdeki haftalar...

13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör şarampole yuvarlandı

13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör şarampole yuvarlandı

Mardin’de iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Mardin’de iki aile arasında taşlı sopalı kavga

Yüksekova’daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

Yüksekova’daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.