AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

İşte Akay'ın paylaşımı:

Değerli hemşehrilerim,

Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi.

Dualarınız esirgemeyiniz

Değerli hemşehrilerim,



Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.



Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi.



Dualarınız esirgemeyiniz.???? pic.twitter.com/g8VW9KJYl1 — Ahmet Akay (@ahmetakayurfa) August 3, 2020

İşte Akay'ın Ayasofya'nın açılışında yaptığı paylaşım:

Biz buradaydık ve inanıyoruz ki tüm Müslümanların gönlü buradaydı.#Ayasofya'yı tekrar, asıl hüviyetine, camiye döndüren kararın altına imza atan Cumhurbaşkanımız Sn #RecepTayyipErdogan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/NkZnceRX8S — Ahmet Akay (@ahmetakayurfa) July 24, 2020



