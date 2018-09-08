AK Parti Milletvekili Akdağ, oğlunu evlendirdi

KOCAELİ (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ile Gülşah İstif, dünyaevine girdi.

Gebze'deki Hünkar Çayırında düzenlenen düğün törenine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayı Boyu dönemini yansıtan figürlerin bulunduğu alanda çadırlar, kilim dokuma tezgahları yer aldı.

Misafirler için ok atma ve ata binme alanlarının yer aldığı törene bazı misafirlerin Kayı Boyu dönemine ait elbiselerle geldiği görüldü.

