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AK Parti Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi, sosyal medyadan yardım istedi! Bakan Soylu'dan jet yanıt

10.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde olduğu otomobil, Niğde-Adana arasında yoğun kar yağışının olduğu bölgede TIR’a çarptı. Kaza sonrası sosyal medyadan paylaşım yapıp yardım isteyen Şahin, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Mesaja kısa süre sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi, sosyal medyadan yardım istedi! Bakan Soylu'dan jet yanıt

Ankara'dan dönen TBMM İdari Amiri ve AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde bulunduğu otomobil, Niğde- Adana karayolu üzerindeki Göbekli Dağ mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayarak, önünde ilerleyen TIR’a çarptı. Kaza sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ali Şahin, "Çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız. Tipi var, acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgeye ulaşan ekipler, Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki şoförünü alarak, hastaneye götürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

AK Parti Genel Başkanı Sosyal Politikalar Başkanı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis İdare Amirimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin ve ekibine geçmiş olsun diliyorum. Vekilimizin Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde kontrolleri yapılıyor, çok şükür genel sağlık durumu iyi. Rabbim herkesi kazalardan korusun" dedi.

(DHA)

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