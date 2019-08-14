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AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e Pakistan devlet nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah Devlet Nişanı'na layık görüldü - AB Bakan Yardımcılığı döneminde Ali Şahin, Peşaverli bir anne olan Manra Bibi'nin kendisine yazdığı bir mektup üzerine, Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Salman Khan'ın cenazesini kendisine kavuşturmuş, bu olay Pakistan kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı - Milletvekili Ali Şahin: - "Şahsımı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah Devlet Nişanına layık gören Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'ye ve Aziz Pakistan halkına sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah (Sitara-i Quaid-i Azam) Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Lisans ve yüksek lisansını Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Ali Şahin, Türkiye'ye döndükten sonra Pakistan'ı merkez alan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (GASAM) kurdu ve ulusal medyada Pakistan analizleri yaptı.

Şahin, AB Bakan Yardımcılığı döneminde, Peşaverli bir anne olan Manra Bibi'nin kendisine yazdığı bir mektup üzerine, Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Salman Khan'ın cenazesini kendisine kavuşturdu. Bu olay ve acılı anne Manra Bibi'nin Ali Şahin'e yazdığı mektup, Pakistan medyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Selman Khan'ın Avrupa sınırlarında son bulan hikayesi, Pakistan-Türkiye bağlarını daha da güçlendiren bir dram olarak görüldü.

İki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu başkanlığını da yürütüyor.

Ali Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsımı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah Devlet Nişanına layık gören Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'ye ve Aziz Pakistan halkına sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan devlet nişanı, Pakistan'a ve Pakistan ilişkilerine değer katan siyasetçi, sanatçı, sporcu, bilim adamı ve iş adamları içinden seçilen adaylara Pakistan devleti tarafından takdim ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Şahin Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah Devlet Nişanı Pakistan

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