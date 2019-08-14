AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e Pakistan devlet nişanı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah (Sitara-i Quaid-i Azam) Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Lisans ve yüksek lisansını Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Ali Şahin, Türkiye'ye döndükten sonra Pakistan'ı merkez alan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (GASAM) kurdu ve ulusal medyada Pakistan analizleri yaptı.

Şahin, AB Bakan Yardımcılığı döneminde, Peşaverli bir anne olan Manra Bibi'nin kendisine yazdığı bir mektup üzerine, Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Salman Khan'ın cenazesini kendisine kavuşturdu. Bu olay ve acılı anne Manra Bibi'nin Ali Şahin'e yazdığı mektup, Pakistan medyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Selman Khan'ın Avrupa sınırlarında son bulan hikayesi, Pakistan-Türkiye bağlarını daha da güçlendiren bir dram olarak görüldü.

İki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu başkanlığını da yürütüyor.