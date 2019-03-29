AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimlerinden çok beka sorunu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun ’Bahar gelecek’ sloganına değinen Aydın, "Onun beklediği bahar düşmanlarımızın beklediği gibi Arap Baharı’dır. Ancak 31 Mart’ta bizim kardeşliğimizi ve birliğimizi bozamayacaklar" dedi.

Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, belediye seçimleriyle başlayan sürecin beka sorununa döndüğünü ifade etti. İslam coğrafyasında 1 milyar 700 milyon Müslümanın kan ağladığını ifade eden Aydın, "Bu coğrafyanın dışında kan ve göz yaşı yok. Sadece bu coğrafyada var. Afganistan, Suriye, Yemen, Irak, Filistin, Arakan, Libya, Mısır, Sudan ve Somali’de var. Hristiyan ve Yahudi aleminde de yok. 3 kişi öldü diye, Avrupa’nın başkanları toplandı. Kol kola girip ’Terörizme karşıyız’ sloganları attı. Suriye’de 1,5 milyon insan ölürken neredeydiniz? 1 milyon insan Irak’ta ölürken neredeydiniz? Çünkü onlar için Müslüman öldüğü zaman gayet güzel bir hadise olmuş oluyor. Yahudi ve Hristiyan ölmeyecek. Müslüman istediği kadar ölebilir. Bir Arap Baharı adı altında her yeri yakıp yıktılar. Arap aleminin hepsi bitti. Şimdi de bir bey efendi çıkmış, ’31 Mart’ta bahar gelecek’ diyor. O baharı bekliyor. Çok beklerler" dedi.

AK Parti olarak 16 yılda 14 seçim yaptıklarını belirten Aydın, "Milletin aziz teveccühüne mazhar olunmasaydı. Şu anda Türkiye’de Suriye, Irak ve Libya gibi kan ağlayan bir ülke konumunda olacaktı. Bizler de parçalanmıştık. ABD’nin teröre verdiği desteği kardeş kardeşe vermez. 23 bin tır silah bir devlete değil, terör örgütüne veriyor. Tek bir dertleri var. Türkiye’nin parçalanması" diye konuştu.

Türkiye üzerinde sürekli bir oyun oynandığını belirten Aydın, "3 ay önce soğan, domates, biber ve patates ile algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Ama onu da atlatık. Milletimiz onların ne yapmak istediğini anladı. Hafta başından beri kıyamet kopuyor. Doları hareketlendirerek bu milleti 31 Mart seçimlerine hazırlayabilmek için.Ama hamd olsun başaramıyorlar. Başaramayacaklar da. Allah’ın izniyle 31 Mart seçimlerinde bu milletin feraseti onları tarihe gömecektir. Kimse bir daha birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize dil uzatamayacak" dedi.