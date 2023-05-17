AK Parti Milletvekili İnan'dan gençlere çağrı: Erdoğan'ın yanında birleşelim

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından gençlere çağrı yaptı.

"Seçim sonuçlarına göre 28. Dönem’de meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4’ü AK Parti’den. AK Partimiz, 30 yaşın altındaki 4 genci aday göstererek meclise gönderdi." ifadelerini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Gençleri sürekli manipüle etmeye çalışan, duygularıyla oynayarak kışkırtan millet ittifakı ise bu tavrını seçim gecesi ve sonraki günlerde dahi sürdürdü. Çok değil, en fazla 3-4 saat sonra doğrusunu tüm Türkiye’nin öğreneceği yalanları söylemekten, kendilerine oy vermiş gençlerin ruh halini darmadağın etmekten geri durmadılar. Öte yandan hiçbir ciddi siyasi makamda yahut karar alma sürecinde gençlere yer vermediler.

Genç kardeşlerime çağrımdır; gelin, gençlere değer, yetki ve sorumluluk veren Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında birleşelim. Gelin, siyasete gençlik kollarında başlamış tek liderle birlikte enerjinizi ve heyecanınızı ülkemiz için faydaya çevirelim.

Her şeye rağmen CHP’ye bağlılık hisseden genç arkadaşlarıma da bir tüyo vereyim. Gençlik siyasetinin zorluklarını çok iyi biliyorum. CHP Gençlik Kolları’nda gençliğinizin en güzel zamanlarını harcayacağınıza iyi kötü bir parti kurun, hiç oyunuz olmasa dahi CHP’den 8-10 adet milletvekilliği alır, siyasetinizi TBMM çatısı altında milletvekili olarak sürdürerek şimdikinden katbekat fazla genç temsili sağlarsınız. Gençlerin partisi AK Parti, gençlerin lideri Erdoğan."

