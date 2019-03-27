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Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefetin milletin aklıyla dalga geçtiğini söyledi.AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi’ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefetin milletin aklıyla dalga geçtiğini söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi’ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Girmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayan Kılıç, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destek istedi.
“Bu milleti HDP’li meclis üyeleri ile mi temsil edeceksiniz”
Dikkaldırım Mahallesi’ne pek çok hizmet yapıldığını hatırlatan Kılıç, “Vatandaşlarımız yapılan hizmetleri bize bir kez daha hatırlattı. İnşallah daha güzel hedef ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızla yaşatma derdindeyiz. Muhalefet partileri milletimizin aklıyla dalga geçercesine Diyarbakır’daki hendekleri Bursa’ya taşımanın peşine düşmüş vaziyette. Kendi meclis üyeleri listelerine baktığınızda HDP’li meclis üyelerini görüyorsunuz. Çıkıp sonra bu milleti temsil ediyoruz. Bu milleti HDP’li meclis üyeleri ile mi temsil edeceksiniz” dedi.

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

Ak Parti Milletvekili Kılıç: “Muhalefet milletimizin aklıyla dalga geçiyor”

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