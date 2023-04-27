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AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi!

27.04.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in içinde bulunduğu otomobil, Susurluk ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada yara almadan kurtulan Mustafa Canbey ve yanındaki 3 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Mustafa Ala, Susurluk ilçesi yakınlarında kazaya karışan iki araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Canbey ile araçta bulunan 3 kişi yara almadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Canbey ve yanındakiler, tedbir amacıyla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Mustafa Canbey’in, Gönen ilçesindeki bir programa gitmek için yola çıktığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Milletvekili Mustafa Canbey

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