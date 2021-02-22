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AK Parti Milletvekili Özlem Zengin ile ilgili paylaşım yapan şahsa soruşturma

22.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik, M.Y.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik, M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e, M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf ettiği sözler nedeniyle ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada:
"Bir sosyal paylaşım sitesinde M. Y. isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca resen soruşturma başlatılmış olup, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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