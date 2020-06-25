AK Parti Milletvekili Özlem Zengin kimdir, kadınlarla ilgili ne dedi? İstanbul Sözleşmesi yorumu nedir?

Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir? Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında ve hayatı... Özlem Zengin kadınlar hakkında ne demiştir? Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi hakkında yorumu nedir? Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin'in biyografisi ve kadınlar hakkında ki açıklamaları...
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in mecliste yaptığı kadınlara yönelik açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada ilgi oladağı olan AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'nin kadınlara ne dediği, kadınlara yönelık açıklamaları merak konusu oldu.
Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulundu.
"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz?" sözleriyle HDP'yi hedef alan Zengin, şu ifadeleri kullandı:
“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde ş unu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.
Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye’de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis’te ortaklaşacağız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir.”
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi için ""Türkiye’de bir grup bütün kötülüklerin anası olarak İstanbul Sözleşmesi’ni görüyor" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:
"Bütün kötülükleri anası olarak İstanbul Sözleşmesi’ni görüyor. Nafaka, eşcinsel evlilik diyor da yazmıyor bunlar bu sözleşmede. Hiç okumadan bununla alakalı bir sürü iddia ortaya koyuyor. Bir şeyin başında “toptancı bir hayır” şeklinde yaklaşmıyorum. Türkiye bu sözleşmeyi imzalarken hangi saiklerle imzaladı. Buna yüklenen anlamlar değişti mi? Buna bir bakalım. Bu değişenleri değerlendirdikten sonra çıkmak da mümkün olabilir."
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin 1969 yılında doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan hemen sonra Amerika’ya yerleşti ve uzun bir dönem Amerika’da yaşadı. Daha sonra Türkiye’ ye döndü ve bir yıl süren bir öğretmenlik deneyimi yaşadı. 1998 yılıda ekranlara geçerek Kanal 7’de “Hayatın İçinden” programını yaptı. Programın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendi. Programa üç yıl devam etti. Programla eş zamanlı olarak avukat olarak da çalışan Zengin 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
2005’den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Din Sosyolojisi alanında ’Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim’ konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. Bu arada Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.12 Mayıs 2012 ‘de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’ nde AK PARTİ İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı’ na seçildi ve 14 Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.
Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Av. Özlem Zengin İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi “İKAMER” in kurucularındandır.
Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği “KADEM” kurucu üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Medya alanında çalışmalarına devam etmekte ve ÜLKE TV de Türkiye ve dünya gündeminin özellikle kadınların bakış açısından değerlendirildiği “İNCE FİKİR” programını hazırlamakta ve sunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.
24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayı olarak seçimlere katılarak milletvekili olmuştur.