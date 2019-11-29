AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Türkiye'yi Suriye'de işgalci" gibi gösterenlere gereken müdahalede bulunduklarını söyledi.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin "Terörizmle Mücadele Özel Parlamenterler Komitesi Toplantısı"na katılan Özşavlı, buradaki temaslarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden 150 kadar parlamenterin İtalya Temsilciler Meclisinde bir araya geldiğini anlatan Özşavlı, terör, yabancı savaşçılar, aşırıcılık, radikalleşme ve bunlara yönelik önlemleri görüştüklerini belirtti.

Bu toplantılarda, Türkiye'ye yönelik bazı üyelerden sataşma, ithamlar ya da iftiralar olabildiğini bunlara da hemen müdahale ettiklerini aktaran Özşavlı, açılış oturumunda İtalyan vekil Gennaro Migliore'nin Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuyla "Suriye'yi işgal ettiğini" belirttiğini, bunun üzerine hemen cevap hakkını kullandıklarını dile getirdi.

Özşavlı, "Biz hemen notumuzu aldık ve bitirir bitirmez de gereken cevabı verdik. Öncellikle Türkiye'nin 3 operasyon yaptığını, bunlarla kendi halkını korumaya çalıştığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca söylediği 'Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve bu operasyonla Suriye'yi bölünmekten kurtardığını' aktardık." dedi.