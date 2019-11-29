HABER

AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Türkiye'yi Suriye'de işgalci" gibi gösterenlere gereken müdahalede bulunduklarını söyledi.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin "Terörizmle Mücadele Özel Parlamenterler Komitesi Toplantısı"na katılan Özşavlı, buradaki temaslarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden 150 kadar parlamenterin İtalya Temsilciler Meclisinde bir araya geldiğini anlatan Özşavlı, terör, yabancı savaşçılar, aşırıcılık, radikalleşme ve bunlara yönelik önlemleri görüştüklerini belirtti.

Bu toplantılarda, Türkiye'ye yönelik bazı üyelerden sataşma, ithamlar ya da iftiralar olabildiğini bunlara da hemen müdahale ettiklerini aktaran Özşavlı, açılış oturumunda İtalyan vekil Gennaro Migliore'nin Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuyla "Suriye'yi işgal ettiğini" belirttiğini, bunun üzerine hemen cevap hakkını kullandıklarını dile getirdi.

Özşavlı, "Biz hemen notumuzu aldık ve bitirir bitirmez de gereken cevabı verdik. Öncellikle Türkiye'nin 3 operasyon yaptığını, bunlarla kendi halkını korumaya çalıştığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca söylediği 'Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve bu operasyonla Suriye'yi bölünmekten kurtardığını' aktardık." dedi.

Halil Özşavlı, asambledeki konuşmada Türkiye'nin o toprakları kendisine katma niyetinin asla olmadığını ve ağırladığı Suriyelilerin bir bölümünü oralara yerleştirmeyi planladığını muhataplarına anlattığını söyledi.

Toplantının gündeminde olan yabancı savaşçılar konusuna da değinen Özşavlı, şunları kaydetti:

"Biz Avrupalı devletlerin aşırılaşmış, radikalleşmiş, savaşçılarının oteli değiliz dedik. Terörle mücadelede senin teröristin benim teröristim sınıflaması yanlış olduğunu, tüm teröre karşı herhangi bir ayrım yapmadan mücadele etmemiz gerektiğini, bunun terörü yenilgiye uğratmanın tek yolu olduğunu kendilerine anlattık. Bu yabancı savaşçılar meselesinin ancak her ülkenin kendi vatandaşı olan teröristi kabul edip, yargılayıp, gereken cezayı verip bu şekilde bir çözüme ulaştırılabileceğini kendilerine izah ettik. Biz ele geçirdiğimiz teröristleri ülkelerine göndermeye devam edeceğiz."

PARTNERMerve Özbey mutlu haberi verdi!Merve Özbey mutlu haberi verdi!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"
TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdüTBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı İtalya roma

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Diğer Haberler
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Terhisine 10 gün kalan askere Erdoğan'dan anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.