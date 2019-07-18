AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Günay NATO konferansında

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, katıldığı toplantıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e sorunlu bir coğrafyada bulunan ve terör ile en büyük mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı olan yaklaşımı için teşekkür ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Emine Nur Günay, Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen ile birlikte Kanada NATO Birliği tarafından NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü nedeniyle Toronto’da düzenlenen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşen konferansla ilgili bilgi verdi. Günay, "Toronto Üniversitesi Massey Koleji’nde yapılan toplantıda Stoltenberg NATO’nun 70 yıldır İttifak olarak çatışmayı önleyici ve barışın temini için nasıl bir rol oynadığını anlattı. Stoltenberg, sözlerine ’NATO hala insanlığın tanık olduğu en güçlü ve en başarılı ittifaktır. Bunun iki nedeni vardır: bizim birliğimiz ve dünya değişirken bizim adapte olma yeteneğimizdir’ diye başladı. Stoltenberg, ayrıca NATO’nun caydırıcılık için her zaman gerekli adımları atacağının altını çizdi ve ’Bazı teröristler dini, bazıları da siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum insanları öldürmeye inanıyor’ diye ekledi. Genel Sekreter Stoltenberg NATO’nun güçlü olmasının üyelerin birlik içinde olmasına ve demokrasi, bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerin savunulmasına vurgu yaptı. Eğer birlik olursak daha emniyette oluruz diyerek sözlerini bitirdi’” diye belirtti.

STOLTENBERG’E S-400’ler SORULDU

Günay, toplantının soru cevap bölümünde Kanadalı bir katılımcı Türkiye’nin S-400 almasının etkilerini sorduğunu anlatarak, Stoltenberg ise, ’Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır, ABD ile Türkiye bu konuda görüşmelere devam ediyor. Gerekirse S-400’den sonra Türkiye Patriot da alabilir veya Avrupa menşeli savunma sistemi de alabilir’ dediğini anlattı.

GÜNAY NATO GENEL SEKRETERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantı sonrası ikili sohbet imkânı bulan Prof. Günay, Stoltenberg’e, sorunlu bir coğrafyada bulunan ve terör ile en büyük mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı olan yaklaşımı için teşekkür etti. Günay “Sayın Genel Sekretere NATO ittifakının en önemli üyelerinden biri olan Türkiye’ye karşı yaklaşımından ve bunu konuşmasında açıkça paylaşmasından, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditler konusunda aldığı kararlara saygı gösterdiği için teşekkür ettim. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye ile NATO daha güçlü olacaktır dedim” diye belirtti.



