Ak Parti Milletvekili Septioğlu, kazada yara almadan kurtuldu

ANTALYA, (DHA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu, Alanya’ya giderken kaza atlattı. Hareket halindeyken aracın açılan kaputu ön cama çarparken, Septioğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Seçim çalışmaları için Antalya'ya gelen Elazığ AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, 07 GZU 02 plakalı cipiyle Alanya’ya giderken Serik çıkışında aracın ön kaputu açıldı. Olayda aracın ön camında çatlak oluşurken, Faruk Septioğlu kazayı yara almadan atlattı.
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