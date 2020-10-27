AK Parti milletvekili Tülay Kaynarca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evde izole altına alındığını duyuran Kaynarca, testinin pozitif çıktığını açıkladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir hastanede tedavi gören Eşim Yavuz Kaynarca’nın bugün itibariyle Covid-19 testi negatif çıktı. Antikor oluşumu ise bizi çok mutlu etti. An itibariyle de taburcu oldu. Elhamdülillah. Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı.

"TEDAVİ SÜRECİMİ EVDE GEÇİRİYORUM"

Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Eşimin yoğun bakım sürecinde desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hastalara Allah’tan (c.c) şifa diliyorum”

Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.



Tüm hastalara Allah’tan(c.c) acil şifalar diliyorum. — Tülay Kaynarca???????? (@tulaykaynarca) October 27, 2020



