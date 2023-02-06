HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında kaldı! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da ailesi ve yakınları enkaz altında

AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında kaldı! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da ailesi ve yakınları enkaz altında

06.02.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı. Öte yandan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taş'ın da enkaz altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

10 ilimizi vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. AK Partili Yayman da katıldığı canlı yayında yakınlarının enkaz altında kaldığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK AFET VAR, ŞARTLAR ÇOK OLUMSUZ"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman, “İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında." diye konuştu. Yayman, ilerleyen saatlerde ise Habertürk yayınına bağlanarak şunları söyledi:

"Burada çok büyük bir afet var. 2 ağabeyim, yengelerim, eşleri, ablam, eniştem, çocuklarıyla beraber enkazın altındalar, ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazda çok fazla insan var, sadece benim yakınlarım değil. Gün birbirimizin acısını paylaşma, yarasını sarma günü. Şartlar çok olumsuz."

2

"VEKİLİMİZ YAKUP TAŞ ENKAZ ALTINDADIR"

Enkaz altından kalan bir diğer milletvekili de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş oldu.

2CMn2MvF_400x400

Taş'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...."

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası Kılıçdaroğlu talimat verdi: MYK toplantısı erkene alındıDeprem sonrası Kılıçdaroğlu talimat verdi: MYK toplantısı erkene alındı
Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...
Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"
Anahtar Kelimeler:
deprem Hüseyin Yayman

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.