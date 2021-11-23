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AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu: Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın

23.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu. Demirbağ, "Eti kiloyla değil gramla; meyve ve sebzeyi de taneyle alın" dedi. Demirbağ'ın bu sözlerine muhalefet cephesindense çok sert tepki geldi.

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve peş peşe gelen zamlarla ilgili vatandaşlara verdiği tavsiye gündem oldu.

Katıldığı televizyon programında tasarruf tedbirlerini sıralayan AK Partili Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ÇOK SERT TEPKİ

Demirbağ'ın ifadeleri bir anda gündem olurken, başta CHP olmak üzere muhalefetten ağır eleştiriler geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü. Milletimiz, ‘nas’ı ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce, Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz Felak, Nas duaları okuyor. Bunlara bir tavsiyede bulunuyorum. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar durmayacak. Erken davransınlar, beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Milletle alay etmek Gayrettullaha dokunur" diyek konuştu.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta yaptığı açıklamada Demirbağ'a tepki göstererek "Zülfü efendi! Sağlığı zararlı olan tek şey var, o da sizsiniz. Bu milletin açlığıyla dalga geçmeyin. Yokluğuyla dalga geçmeyin.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış da "Yarın da 'milletinizi küçültün' diyecekler herhalde ya da midelere kelepçe vurduracaklar" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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