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AK Parti milletvekilleri Aka'nın cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atanan Suat Hayri Aka'nın babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı - Binali Yıldırım: - "Hepimiz şunu iyi biliyoruz. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir aynen bir yolculuk gibi"

BİTLİS (AA) - AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atanan Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aka'nın babasının evine giden milletvekilleri Yıldırım, Yılmaz ve Arslman, buradan İbadullah Camisi'ne geçti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sadettin Aka'nın cenazesi defnedilmek üzere Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığına götürüldü.

Dualar eşliğinde toprağa verilen Aka'nın cenaze töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çalışma arkadaşı Suat Hayri Aka'nın babasını hakkın rahmetine yolcu ettiklerini söyledi.

"Bizde böyle bir günle karşı karşıya geldiğimizde rabbim rahmetiyle muamele eylesin. O artık uhre aleminde biz dünya alemindeyiz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hepimiz şunu iyi biliyoruz. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir aynen bir yolculuk gibi. Yolculukta nasıl bir ağaç gölgesinde biraz dinlenme mesafesinde kalıyorsak dünya hayatını da Allah'ın resulü böyle tarif ediyor. Değerli Aka ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Kalanlara hayırlı ömür versin. Sadettin amcanın da mekanı cennet olsun."

Aka ailesine başsağlığı dileğinde bulunan AK Parti milletvekilleri daha sonra Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cenazeye, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Vali Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, belediye başkanları, partililer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ahlat ak parti Bitlis Milletvekili Sadettin Aka Suat Hayri Aka

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