AK Parti milletvekilleri Aka'nın cenazesine katıldı

BİTLİS (AA) - AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atanan Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Sadettin Aka'nın Bitlis'teki cenaze törenine katıldı.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aka'nın babasının evine giden milletvekilleri Yıldırım, Yılmaz ve Arslman, buradan İbadullah Camisi'ne geçti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sadettin Aka'nın cenazesi defnedilmek üzere Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığına götürüldü.

Dualar eşliğinde toprağa verilen Aka'nın cenaze töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çalışma arkadaşı Suat Hayri Aka'nın babasını hakkın rahmetine yolcu ettiklerini söyledi.

"Bizde böyle bir günle karşı karşıya geldiğimizde rabbim rahmetiyle muamele eylesin. O artık uhre aleminde biz dünya alemindeyiz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hepimiz şunu iyi biliyoruz. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir aynen bir yolculuk gibi. Yolculukta nasıl bir ağaç gölgesinde biraz dinlenme mesafesinde kalıyorsak dünya hayatını da Allah'ın resulü böyle tarif ediyor. Değerli Aka ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Kalanlara hayırlı ömür versin. Sadettin amcanın da mekanı cennet olsun."