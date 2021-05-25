HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu

AK Parti 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu

25.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek ve hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek.

AK Parti 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu

AK Parti, 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifle; yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek. Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak. Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

İNFAZLARI ERTELENECEK

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek ve hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek.

Detaylar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusuErkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı!

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor!

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.