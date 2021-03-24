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  4. AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı! Aralarında Lütfi Elvan ve Mahir Ünal da var

AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı! Aralarında Lütfi Elvan ve Mahir Ünal da var

24.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin yeni 75 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim yeni listede yer almadı. Yeni listede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın olmaması dikkat çekti.

AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı! Aralarında Lütfi Elvan ve Mahir Ünal da var

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi 50 kişilik MKYK’ın üye sayısı 75'e yükseltildi. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar da belli oldu. Mevcut MKYK’daki 21 isim çizik yedi.

Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, yeni listede yer almayan isimler şöyle:

Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)
Ahmet Sorgun (Konya Milletvekili)
Ahmet Tan (Kütahya Milletvekili)
Cevdet Yılmaz (Bingöl Milletvekili)
Erol Kaya (İstanbul Milletvekili)
Eyüp Özsoy (İstanbul Milletvekili)
Gökçen Özdoğan Enç (Antalya eski milletvekili)
Harun Karacan (Eskişehir Milletvekili)
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat (İstanbul Milletvekili)

Son Dakika: AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu! İşte 75 kişilik listede yer alan isimlerSon Dakika: AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu! İşte 75 kişilik listede yer alan isimler

Lütfi Elvan (Hazine ve Maliye Bakanı)
Mahir Ünal (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Mehmet Akif Kalaycı (AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)
Metin Yavuz (Aydın Milletvekili)
Mustafa Ataş (İstanbul Milletvekili)
Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)
Osman Nuri Gülaçar (Van Milletvekili)
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı (Balıkesir Milletvekili)
Zehra Taşkesenlioğlu Ban (Erzurum Milletvekili)

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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