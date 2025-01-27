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Ömer Çelik'ten Bolu'daki facia ile ilgili açıklama: 'Soruşturmalar şeffaf şekilde sonuçlandırılacak'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 18:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili, "Soruşturmalar şeffaf şekilde sonuçlandırılacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Bolu'daki facia ile ilgili açıklama: 'Soruşturmalar şeffaf şekilde sonuçlandırılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkez'de MKYK toplantısı düzenlendi. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalardan satır başları;

"Bolu'daki yangın faciasında sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Soruşturmalar şeffaf şekilde sonuçlandırılacak.

Adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilir kişilerin yaptığı çalışma da uzman bilir kişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor. Kaybettiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da zaten MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız.

Çok büyük bir facia bu. Buradan hem milletimize hem onların değerli ailelerine bir kere daha baz sağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlusu olanların cezasını çekmesi için bütün bir sonuç, bütün tablosunun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir.

"BU KONUDA İHMALİ OLANLARIN ÜZERİNE GİDİLECEKTİR"

Yüksekova'da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız.

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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