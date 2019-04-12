AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nToplant\u0131, AK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131l\u0131yor.PARTNER \u00dcnl\u00fc rap\u00e7inin k\u0131z\u0131n\u0131 bir de \u015fimdi g\u00f6r\u00fcnSoyer, makam arac\u0131na bisiklet ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 takt\u0131rd\u0131Ba\u015fkan Erdem KalDer Sempozyumu\u2019na kat\u0131ld\u0131
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