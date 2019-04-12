AK Parti MKYK, toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kılan Erdoğan, genel merkezde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri ve AK Parti Ankara ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel yönetim temsilcileri toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK'sını topladı. Yerel seçimlerden sonraki ilk MKYK olma özelliği taşıyan toplantı, saat 16.10’da başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

