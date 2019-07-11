AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da ba\u015flayan MKYK toplant\u0131s\u0131 bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131l\u0131yor.\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Ayval\u0131k'taki hortum sitede b\u00fcy\u00fck hasara yol a\u00e7t\u0131Milas'ta TOK\u0130 heyecan\u0131
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