AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da ba\u015flayan MKYK toplant\u0131s\u0131 bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Y\u0131llard\u0131r saklan\u0131yordu! Otopsi raporu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Deniz Baykal: Yasama faaliyetlerine d\u00fczenli kat\u0131laca\u011f\u0131mK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Band\u0131rma\u2019da halka hitap etti