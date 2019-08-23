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AK Parti MKYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da başlayan MKYK toplantısı basına kapalı yapılıyor.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu AK Parti MKYK Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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