AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan MKYK toplant\u0131s\u0131, saat 14.45'te ba\u015flad\u0131. Erzurum'da \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Eyl\u00fcl ay\u0131nda dolu ya\u011fd\u0131Co\u011frafi i\u015faretli \u00fcr\u00fcnler Ankara\u2019dan d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131l\u0131yorBakan Ersoy:"Bizim, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"
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