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AK Parti MKYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 16.05'te başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Genel Merkezi AK Parti MKYK Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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