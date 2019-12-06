AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan MKYK toplant\u0131s\u0131, saat 16.05'te ba\u015flad\u0131. 2019'un en iyileri se\u00e7ildi! Aralar\u0131nda bir T\u00fcrk de varFuat Oktay, AB Komisyonu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Schinas'\u0131 kabul ettiBakan Albayrak, Ulu Cami\u2019de cuma namaz\u0131n\u0131 k\u0131ld\u0131