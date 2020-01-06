AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan MKYK toplant\u0131s\u0131, saat 17.00'de ba\u015flad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu bal\u0131\u011f\u0131n fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131! Servet de\u011ferindeCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: M\u0130T, PKK'n\u0131n g\u00fcvendi\u011fi yerleri ba\u015f\u0131na ge\u00e7irmi\u015ftir (2)Bakan Pakdemirli\u2019den s\u00fcr\u00fc y\u00f6neticisi deste\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131