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  4. AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.

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